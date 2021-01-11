الامارات | انطلاق أنشطة وبرامج أصحاب الهمم بعد انقطاع طويل

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أنشطة وبرامج أصحاب الهمم بعد انقطاع طويل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أنشطة وبرامج الموسم الرياضي 2020-2021 لأصحاب الهمم، التي أقيمت بتنظيم من اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، واحتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم في مسابقات كرة الطاولة، فيما استقبل مضمار وميدان نادي خورفكان لأصحاب الهمم مسابقات أم الألعاب (ألعاب القوى)، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية أصحاب الهمم في الدولة.

وجاءت هذه العودة بعد الانقطاع الطويل الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحمي اللاعبين والمدربين والأطقم الإدارية والفنية والعاملين بالمنشآت الرياضية. من جهته، أكدّ الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، ذيبان المهيري، أهمية عودة المنافسات الرياضية لأصحاب الهمم، مشيراً إلى «ضرورة رفع التحديات في هذه البطولات التي تلعب دوراً مهماً في اكتشاف أبطالنا من أصحاب الهمم، الذين يستطيعون تحقيق أفضل النتائج، والذين يمتلكون القدرة على المشاركة في أهم المحافل الرياضية العالمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news