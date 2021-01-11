الامارات | الشارقة والفجيرة يتقاسمان كأس «تايكواندو الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والفجيرة يتقاسمان كأس «تايكواندو الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نادي الشارقة للألعاب الفردية بكأس المركز الأول لفئة الرجال، بينما أحرز نظيره الفجيرة للفنون القتالية لقب الإناث في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو، التي أقيمت في نادي اتحاد كلباء الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة. وحصل الشارقة على خمس ذهبيات وبرونزيتين، تلاه الفجيرة بذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات، ثم اتحاد كلباء بميداليتين فضيتين وخمس برونزيات، ثم فريق الشارقة بذهبية وفضية وبرونزيتين، بينما نالت لاعبات الفجيرة أربع ذهبيات، ومثلها فضيات، تلاهن الشارقة بثلاث ذهبيات وفضية، ثم اتحاد كلباء بفضيتين وخمس برونزيات، ثم عجمان بذهبية وأربع برونزيات.

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