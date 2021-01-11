الامارات | الكميتي ينتزع لقب الأسبوع الثاني لموسم قفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن الكميتي ينتزع لقب الأسبوع الثاني لموسم قفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الفارس محمد الكميتي، بالفرس «إينا فا دو» من اسطبلات الشراع، لقب أهم منافسات الأسبوع الثاني لموسم قفز الحواجز، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وأقيمت على ميدان نادي دبي للبولو والفروسية.

شارك في الجولة الرئيسة 36 فارساً وفارسة، وتصدرهم الفارس الكميتي بفارق التوقيت، بعد إكمال التمايز في 31.28 ثانية، ونال فارس فريق «زد سفن»، شين برين، المركزين الثاني مع الجواد «غيت ال» بزمن 31.99 ثانية، والثالث بالجواد «زد سفن ريجال دون»، والزمن 32.22 ثانية.

وأحرز الفارس شين برين، بصحبة الجواد «جيت ال» الفوز في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز 135 سم، بمشاركة 41 فارساً وفارسة من فرسان فئة المستوى الأول والشباب، وحلت الفارسة سارة حسين الأرموطي، بجوادها «جلادياتور بي» من نادي الشارقة للفروسية في المركز الثاني، في زمن بلغ 35.52 ثانية.

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