شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يكشف موقفه من التعاقد مع باسم مرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق نادي الوداد المغربي، على قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد فوزي البنزرتي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مطالبين بقبول قرعة دوري الأبطال وكل الفرق قوية وستنافس على التأهل».

وتابع: «هناك لجنة فنية في النادي اختارت العناصر الموجودة في صفوف الوداد المغربي وأنا جيت متأخر ولكن قد أضم لاعبين أو ثلاثة إلى صفوف الوداد من أجل دعم صفوف الفريق المغربي».

وأشار: «الأهلي والزمالك من عمالقة القارة لكن بقية الفرق مثل حوريا وبترو أتليتكو وكايزر تشيفز قوية».

وعن التعاقد مع باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، شدد: «لا أمتلك أي خبر بشأن التعاقد مع المهاجم المصري، أما بالنسبة للتعاقد مع لاعبين مصريين فالأمر وارد».