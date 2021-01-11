شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يعلن رحيل أسامة جلال لأحد القطبين ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حلمي طولان المدير الفني لإنبي، في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر، أنه طلب استعارة صلاح محسن من الأهلي، كاشفًا أنه وافق على رحيل أسامة جلال لأحد القطبين.

وأبدي «طولان»، في تصريحات عبر «أون تايم سبورتس» اعتراضه رسميًا على قرار اتحاد الكرة بتعديل جدول مباريات إنبي معلقًا: «اتحاد الكرة لا يلتزم بجدول الدوري ويضر الأندية..تصرفات اتحاد الكرة شيء فاق الحدود».

وكان الأهلي والزمالك قد أبدى رغبتهما في الظفر بخدمات أسامة جلال.