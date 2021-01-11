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حلمي طولان يعلن رحيل أسامة جلال لأحد القطبين ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حلمي طولان المدير الفني لإنبي، في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر، أنه طلب استعارة صلاح محسن من الأهلي، كاشفًا أنه وافق على رحيل أسامة جلال لأحد القطبين.

وأبدي «طولان»، في تصريحات عبر «أون تايم سبورتس» اعتراضه رسميًا على قرار اتحاد الكرة بتعديل جدول مباريات إنبي معلقًا: «اتحاد الكرة لا يلتزم بجدول الدوري ويضر الأندية..تصرفات اتحاد الكرة شيء فاق الحدود».

وكان الأهلي والزمالك قد أبدى رغبتهما في الظفر بخدمات أسامة جلال.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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