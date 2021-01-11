شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس × ساسولو: «رونالدو» يعادل رقم «بيكان» التاريخي في فوز صعب للبيانكونيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس انتصارًا هامًا على ملعبه بنتيجة 3-1 ضد ساسولو في مباراة ضمن الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، لكن الضيوف تعرضوا لبطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من نصيب لاعب الوسط بيدرو أوبيانج.

وأفتتح يوفنتوس النتيجة بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني بواسطة تسديدة قوية من الظهير الأيمن البرازيلي، دانيلو، لكن الضيوف ردوا بهدف بعد 8 دقائق بواسطة المهاجم الفرنسي ديفريل، ليعدلوا النتيجة على الرغم من النقص العددي.

وفي الأنفاس الأخيرة، تمكن لاعب الوسط الويلزي أرون رامزي من اعادة يوفنتوس للتقدم مجددًا قبل 8 دقائق من النهاية، قبل أن يضاعف كريستيانو رونالدو الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث في الوقت الضائع، ليقود يوفنتوس إلى انتصار جديد، هو الثالث على التوالي خلال أخر 3 مباريات لعبها حامل اللقب في الدوري.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الويلز آرون رامسي قدم مباراة كبيرة، فصنع 4 فرص تهديفية، من بينهم فرصتين تهديفيتين محققتين، بجانب تسجيله الهدف الهام الذي اعاد فريقه للمقدمة في وقت صعب على الضيوف المنقوصين من لاعب.

هل تعلم أن:

• يوفنتوس حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري، أفضل سلسلة نتائج له في المسابقة هذا الموسم.

• يوفنتوس استقبل هدف في مباراة بالدوري على الرغم من تفوقه العددي (بسبب طرد لاعب من المنافس) للمرة الأولى منذ مواجهة أي سي ميلان في أكتوبر 2013.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

يوفنتوس استمر في المركز الرابع برصيد 33 نقطة وبفارق 7 نقاط على الصدارة مع لعبه مباراة أقل من المتصدر، ميلان، لكن حامل اللقب استغل تعثر صاحبي المركزين الثاني والثالث (إنتر وروما) وأصبح على بعد نقطة من الثالث، و4 نقاط من الثاني، مع لعبه مباراة أقل منهما، وستكون مباراته القادم ضد إنتر ميلان في ديربي إيطاليا الشهير، ومواجهة هامة لكلا الفريقين في سباق المقدمة.

أما ساسولو فقد تراجع هذه الجولة للمركز السابع (بدأ الجولة في المركز الخامس) مع خوض الفريق لمباراة في المتناول بالجولة القادمة ضد صاحب المركز قبل الأخير، بارما.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

• 759 هدفًا في 1037 مباراة هي حصيلة كريستيانو رونالدو التهديفية خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي، ليعادل رقم الأسطورة النمساوي جوزيف بيكان ويصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات (ميسي سجل 719 هدفًا مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين).

• النجم البرتغالي رفع رصيده التهديفي إلى 15 هدفًا بعد أول 17 جولة في الدوري، وهو أول لاعب من يوفنتوس يحقق هذا السجل التهديفي منذ المهاجم الفرنسي دافيد تريزيجيه.