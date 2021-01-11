شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السوبر الإسبانى .. محطات كثيرة حرمت الجماهير من كلاسيكو الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق النسخة رقم 37 من السوبر الإسبانى، الأربعاء المقبل، بمشاركة 4 أندية، هي ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو.

ويقص برشلونة شريط البطولة بمواجهة سوسيداد، يوم 13 من الشهر الجارى، وبعدها يواجه ريال مدريد نظيره بيلباو يوم 14، على أن يتواجه الفائز من المباراتين في النهائى يوم 17 من الشهر نفسه. ويُمنى عشاق كرة القدم النفس بمتابعة كلاسيكو جديد في نهائى السوبر الإسبانى، خاصة أن الفريقين وصلا كثيرًا إلى قبل النهائى معًا في البطولات المختلفة ولم يسفر بعدها المشهد النهائى عن كلاسيكو الأرض:

دورى أبطال أوروبا

لم يتواجه الفريقان في نهائى دورى أبطال أوروبا من قبل، وذلك على الرغم من وصولهما معًا إلى نصف نهائى نفس النسخة، 4 مرات من قبل. وكانت البداية في موسم (1999- 2000)، وحينها نجح ريال مدريد في التأهل للنهائى بالتغلب على بايرن ميونخ بمجموع المباراتين (3-2)، إلا أن برشلونة سقط في نصف النهائى أمام فالنسيا بمجموع المباراتين (5-3).

وتكرر الأمر في موسم (2011- 2012)، وحينها ودع الثنائى معًا من نصف النهائى، بخسارة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بركلات الترجيح، وخسارة برشلونة أمام تشيلسى (2-3).

وفى الموسم التالى مباشرة (2012- 2013)، تكرر المشهد، بخروج برشلونة أمام بايرن ميونخ (0-7)، وتوديع الريال أمام بوروسيا دورتموند (3-4). وفى موسم (2014- 2015)، تأهل برشلونة إلى النهائى بالتغلب على بايرن ميونخ (5-3)، بينما ودع ريال مدريد في نصف النهائى الآخر بالخسارة أمام يوفنتوس (2-3).

كأس ملك إسبانيا

كثيرة هي المرات التي وصل فيها برشلونة وريال مدريد إلى نصف نهائى كأس ملك إسبانيا، ولكن لم يكتمل الأمر سواء بخروجهما معًا من تلك المرحلة، أو خروج أحد الفريقين.

وحدث ذلك في موسم (1999- 2000)، بخسارة ريال مدريد أمام إسبانيول (0-1) وخروج برشلونة أمام أتلتيكو مدريد (0-6).

وفى نسخة (1987- 1988)، نجح برشلونة في التأهل للنهائى بالفوز على أوساسونا (3-0)، إلا أن ريال مدريد خسر في نصف النهائى الآخر أمام سوسيداد (0-5). وقبلها في موسم (1985- 1986)، تأهل برشلونة أيضًا للنهائى بالفوز على بيلباو (3-1)، إلا أن ريال مدريد سقط في نصف النهائى الآخر أمام ريال سرقسطة (3-4).

وتمكن برشلونة من التأهل لنهائى موسم (1983- 1984) بتخطى لاس بالماس بركلات الترجيح، إلا أن ريال مدريد خسر أمام أتلتيك بيلباو بركلات الترجيح أيضًا.

السوبر الإسبانى

تغير شكل السوبر الإسبانى، ليسمح بمشاركة 4 فرق بداية من الموسم الماضى، وحينها تمكن ريال مدريد من الفوز في نصف النهائى الأول على فالنسيا (3-1)، إلا أن برشلونة سقط في نصف النهائى الثانى أمام أتلتيكو مدريد (3-2).