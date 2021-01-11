شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: حسام حسن من المرشحين لصفقات يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، يُعد أحد الخيارات المطروحة بقوة داخل النادي لتعويض رحيل مصطفى محمـد في حال احترافه بنادي سانت إيتيان الفرنسي.

و أضاف «قاسم»، في تصريحات خاصة لبرنامج «البريمو» عبر قناة Ten: «حسام حسن من أفضل مهاجمي الدوري المصري وهناك مهاجمين آخرين في الدوري المصري من الممكن انضمام أحدهم للفريق».

الجدير بالذكر أن فرج عامر، رئيس سموحة قد طلب الحصول على 40 مليون جنيه من أجل التفريط في خدمات اللاعب.