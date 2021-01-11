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الزمالك: حسام حسن من المرشحين لصفقات يناير

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، يُعد أحد الخيارات المطروحة بقوة داخل النادي لتعويض رحيل مصطفى محمـد في حال احترافه بنادي سانت إيتيان الفرنسي.

و أضاف «قاسم»، في تصريحات خاصة لبرنامج «البريمو» عبر قناة Ten: «حسام حسن من أفضل مهاجمي وهناك مهاجمين آخرين في الدوري المصري من الممكن انضمام أحدهم للفريق».

الجدير بالذكر أن فرج عامر، رئيس سموحة قد طلب الحصول على 40 مليون جنيه من أجل التفريط في خدمات اللاعب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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