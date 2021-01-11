شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: هذا اللاعب بديلًا لمصطفى محمد في الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر أن نادي الزمالك رحب باحتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل تلقي اللاعب عرض رسمي من نادي سانت اتيان وقام النادي الفرنسي برفع عرضه مجدداً في الساعات الماضية.

وأضاف: «للزمالك طلب تقاضي 5 ملايين دولار نظير التنازل عن خدمات مصطفي محمد للنادي الفرنسي، بالإضافة إلى مليون و500 ألف دولار حوافز بشروط محددة وكذلك 15% من نسبة بيعه مستقبلا لأى نادٍ.

وواصل: «هناك خلاف حول 3 بنود الأول هي قيمة التعاقد والثانى نسبة إعادة البيع، وهى خلافات سيتم حلها، بينما الخلاف الأكبر هو طريقة سداد قيمة الصفقة، وطلب سانت إيتان سدادها على قسطين بواقع 2 مليون فور التوقيع و2 مليون أخرى بعد سنة، بينما طلب الزمالك تقاضى 5 ملايين يورو»كاش«لإتمام الصفقة، وهو ما يتم لتفاوض حوله في الوقت الحالي».

وكشف سيف زاهر ان السوري عمر خربين هو الأقرب لتعويض مصطفي محمد في الزمالك، كاشفًا أن «خربين» طلب الحصول على مليون و400 ألف يورو في الموسم الواحد من أجل الموافقة على الانتقال لصفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأتم: «وافق البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على ضم اللاعب خاصة وأنه يعلم إمكانيات اللاعب جيدا، وكان نادي الهلال السعوي قرر عدم تجديد عقد اللاعب في الفترة الحالية».