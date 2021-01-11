شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: بيراميدز مُهتم بضم نجم وسط الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده على وجود مفاوضات من قبل بيراميدز مع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي مستغلاً وجود اللاعب على دكة البدلاء الحمراء حاليًا في ظل اعتماد بيتسو موسيماني على ثنائية عمرو السولية وأليو ديانج بشكل أساسي.

واغري مسؤولو بيراميدز حمدي فتحي براتب مضاعف عما يتقاضاه في الأهلي إلا أن اللاعب أكد انه يرتبط بعقد ممتد وبالتالي لن يستطيع الرحيل إلا بموافقة الأهلي وهو الأمر الذي وعدت إدارة بيراميدز بحله من خلال إرسال عرض رسمي لشرائه، كما أوضح «زاهر».