شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: تعرضت لضغوط كبيرة ومخططه أثناء تدريبي للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لنادي أهلي طرابلس، أنه تعرض للضغط بشكل مبالغ فيه ومخطط له أثناء تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

وقال «طلعت»، في تصريحاته لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد» إنه يجب على جماهير الاتحاد السكندري أن تقف خلف الكيان والجهاز الفني وإدارة النادي.

وتابع أن الاتحاد ناد متوسط في الإمكانيات المادية ليس مثل الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز في القيمة المالية لتدعيم الفريق.

واضاف أن الاتحاد فريق جيد ولديه لاعبين مميزين وقادر على تحقيق شيء جيد في الموسم الحالي، والدوري هذا الموسم مختلف والفرق الصاعدة دعمت صفوفها بشكل جيد وخاصة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وأتم المستويات متقاربة إلى حد كبير بين فرق الدوري باستثناء الأهلي والزمالك.

واختتم تصريحاته قائلًا: «لا يوجد مهاجم بارز في الزمالك باستثناء مصطفى محمد»