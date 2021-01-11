شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: تعاقد أسون مع لاعبين من الأهلي والزمالك وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إنه سيبذل قصار جهده مع نادي أسوان من أجل تعديل نتائج الفريق الجنوبي.

وأوضح علاء عبدالعال في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار» بالنسبة للصفقات الجديدة التي سيطلبها في الميركاتو الشتوي من أجل دعم صفوف الفريق: «أنا شاهدت أكثر من مباراة لفريق أسوان».

وتابع: «خلال 48 ساعة سأقوم بترشيح بعض اللاعبين والتعاقد مع لاعبين من الأهلي والزمالك وارد لدعم صفوف الفريق على سبيل الإعارة».

وأشار: «جهازي المعاون سيكون من أبناء نادي أسوان وسيكون معي الكابتن مجدي سعد مدرب عام».