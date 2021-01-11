شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: سنصالح الجماهير بالفوز بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صبحي، قائد الإسماعيلي، إن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة من أجل عبور عقبة الرجاء المغربى والوصول للمباراة النهائية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واضاف «صبحي» أن اللاعبين تعاهدوا على مصالحة الجماهير وإهداء كأس البطولة لهم، لأن هذا هو أمل الجماهير.

وشدد «صبحي» على أن الغيابات لن توثر على معنويات الفريق، مؤكدًا بأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف.