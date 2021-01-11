شكرا لقرائتكم خبر عن «جدو» يعلن اعتزاله: «حظيت بمسيرة أكبر مما كنت أتخيل.. وحققت كل أحلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد ناجي جدو، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم في عمر الـ 36 بعد مسيرة حافلة في الملاعب.

وجاء إعلان «جدو» عن قراره عبر تغريدة نشرها على حسابه بـ«تويتر» قال فيها: «أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيرًا مما كنت أتخيل».

وأضاف: «ممتن جدًا لكل لحظة، أنا محظوظ أنى حققت كل أحلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، أنا الآن جاهز للرحلة الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعًا».

ومثل «جدو» عدد من الأندية خلال مسيرته على رأسها الأهلي وهال سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى ألعاب دمنهور والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة، كما لعب لفترة قصيرة في الدوري الإنجليزي.

وعلى المستوى الدولي، كان «جدو» هو البطل الأول لكأس الأمم الأفريقية 2010، حين لعب دور البديل «السوبر» وقاد الفراعنة للتتويج باللقب وحصل على لقب هداف المسابقة.