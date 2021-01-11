شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتدرب علي ركلات الترجيح قبل مواجهة الرجاء البيضاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته ،استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، الاثنين، في إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران شمل مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الدفاع للهجوم، إضافة لتدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها في ظل انتهاء لقاء الذهاب بانتصار الدراويش بهدف دون رد.

وحرص أبوطالب العيسوي، المدير الفني، على منح لاعبيه تعليمات مشددة بضرورة التركيز طوال التسعين دقيقة، إضافة لعدم التهاون أمام منافس يعد من الأفضل في المغرب والوطن العربي، فضلًا عن ضرورة لعب الكرة السهلة من أجل وضع مزيد من الضغوط على المنافس.

واختتم المران بتقسيمة تم وضع خلالها الرتوش الأخيرة والوقوف على مدى التزام اللاعبين بالخطط الفنية، المقرر تنفيذها في مواجهة الغد على الملعب الكبير بمدينة مراكش.