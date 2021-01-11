شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى منذ قليل الاجتماع المشترك لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان ولجنة الكرة، والذى تقرر من خلاله تعيين الكابتن علاء عبدالعال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان وإعادة تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة.

وضم الجهاز الفنى الجديد المشرف على الكرة مصطفى أمين، المدير الفنى كابتن علاء عبدالعال، المدرب العام كابتن مجدى سعد، المدرب كابتن أحمد بيبو، المدرب كابتن أحمد مارادونا، مدرب حراس المرمى كابتن أحمد كمال، مخطط أحمال دكتور تامر شريف، وطبيب الفريق دكتور محمد عبدالغفار، مدير إدارى مصطفى شرقاوي، إداري محمود سمكة، إدارى فاروق زياد، وأخصائى تأهيل وليد عبدالظاهر، مدلك حلمى عبدالموجود، مدلك محمد رجب.