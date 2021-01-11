شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جيرالدو يعلن شكوى الأهلي في الاتحاد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام بن صالح، وكيل أعمال اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تقدم بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي للحصول على نسبته من صفقة جيرالدو.

وأكد هشام بن صالح في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «أعلن أنني تقدمت بشكوى ضد الأهلي عن طريق محامي خاص بس في فرنسا».

وتابع: «طالبت من جيرالدو في البداية التوقيع للنادي الأهلي لأنهم ناس محترمين ولكن بعد ما فعلوه وإنكاري أنني وكيل اللاعب تقدمت بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي»