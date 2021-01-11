شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جيرالدو يفتح النار على عدلي القيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام بن صالح، وكيل أعمال اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عدلي القيعي سافر من أجل إنهاء صفقة جيرالدو دون الرجوع له.

وأكد هشام بن صالح في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «عدلي القيعي سافر لإنهاء صفقة جيرالدو بعيدًا عني وهذا الأمر يخالف القانون».

وتابع: «ما حدث من عدلي القيعي مخالف للقانون، كنت أقوم بالتواصل وديًا مع الأهلي ولكن بعد ذلك أرفض الاتهمامات الموجهة إلى لأنني وكيل محترف ولدي رخصة من الاتحاد التونسي».