شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يوافق على إعارة مهاجم الفريق إلي سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن النادي الأهلي وافق على إعارة أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق، إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وافق على رحيل اللاعب.

وتابع أن أحمد ياسر ريان رحل عن الأهلي من أجل المشاركة وإنضمامه إلى صفوف المنتخب الأولمبي في طوكيو.