شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري الإنجليزي ومواعيد مباريات ليفربول خلال شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب نادي ليفربول 4 مباريات خلال شهر يناير ضمن جدول الدوري الإنجليزي، وتجري مباراته ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير 2021، وضد بيرنلي يوم الخميس 21 يناير، وضد توتنهام يوم الخميس 28 يناير وضد ويست هام يوم الأحد 31 يناير.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة بيرنلي ومانشيستر سيتي الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة شيفيلد يونايتد ونيو كاسل يونايتد الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة وولفر هامبتون وايفرتون الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 13/1/2021 مباراة مانشستر سيتي وبرايتون الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 13/1/2021 مباراة استون فيلا وتوتنهام الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 14/1/2021 مباراة ارسنال وكريستال بالاس الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة فولهام وتشيلسي الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة وولفر هامبتون وويست بروميتش الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة وست هام وبيرنلي الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة ليدز وبرايتون الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة استون فيلا وايفرتون الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة شيفيلد وتوتنهام الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة ليفربول ومان يونايتد الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الاثنين 18/1/2021 مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد الساعة10 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة وست هام وويست بروميتش الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة ليستر سيتي وتشيلسي الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة ليدز وساوثهامبتون الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة فولهام ومانشستر يونايتد الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 21/1/2021 مباراة ليفربول وبيرنلي الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة نيوكاسل يونايتد وليدز الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة برايتون وفولهام الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة ساوتهامبتون وأرسنال الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة ويست بروميتش ومانشستر سيتي الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة تشيلسي وولفرهامبتون الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة بيرنلي واستون فيلا الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 كريستال بالاس ووست هام الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 ايفرتون وليستر سيتي الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 توتنهام وليفربول الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 ايفرتون ونيوكاسل يونايتد الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 كريستال بالاس وولفرهامبتون الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 ويست بروميتش وفولهام الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 تشيلسي وبيرنلي الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 أرسنال ومانشستر يونايتد الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 ساوثهامبتون وأستون فيلا الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 برايتون وتوتنهام الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 ليستر سيتي وليدز الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 وست هام وليفربول الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت مصر.