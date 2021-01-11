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عمر ربيع ياسين: عمار حمدي يضغط على مسؤولي الاتحاد للعودة إلى الأهلي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن عمار حمدي اقترب من العودة إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري بعدما تواصل أحد مسؤولي الأهلي مع اللاعب وأكدوا له انضمامه إلى قائمة الفريق الأحمر في مونديال الأندية حال الضغط على مسئولي نادي الاتحاد السكندري للعودة في الأيام المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار» أن عمار حمدي يضغط على مسؤولي الاتحاد للعودة إلى الأهلي ومحمود الخطيب سيتدخل ويتحدث مع محمد مصيلحي من أجل عودة اللاعب في الأيام المقبلة.

وتابع: «نادي الاتحاد السكندري متمسك بعمار حمدي ويرفض رحيله نهائيًا ولكن الأمر في يد عمار حمدي حال استطاعته إقناع نادي الاتحاد».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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