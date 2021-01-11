شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 10 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 10 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها إصابة علي معلول في المران، وخضوعه لفحص طبي لحسم موقف مشاركته في مباراة الإنتاج الحربي، وتعافي مروان محسن من فيروس كورونا.

كشف عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، حقيقة تدخل رجال أعمال لعودة رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن ناديه أغلق صفحة اللاعب نهائيا. وقال القيعى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن رمضان صبحى مرتبط بعقد مع ناديه وليس من مبادئ الأهلى التفاوض مع لاعبين متعاقدين مع أندية، موضحا أنه يرفض التعليق على مثل هذه الأنباء، خاصة أنه لا يوجد نية لدى الإدارة فى عودته. وكان سيف زاهر قد كشف خلال برنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى نادٍ آخر شهير فى الدورى المصرى، الأمر الذى جعل جميع التكهنات تشير إلى رمضان صبحى.

تعرض على معلول، ظهير أيسر الأهلى للإصابة فى مران الفريق الذى أقيم اليوم بعد تدخله فى كرة مشتركة مع زميله أحمد رمضان بيكهام، قبل أن يغادر الدولي التونسي الملعب لتلقى العلاج اللازم. ولم يستكمل معلول المران وفضل الجهاز الفنى إراحته ليخضع للفحص اللازم فى منطقة الساق من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، للوقوف على حجم الإصابة وموقفه من مباراة الإنتاج الحربي. ويخشى الجهاز الفني للأهلي أن تتسبب الإصابة التي تعرض لها معلول فى غيابه عن مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها بعد غد الثلاثاء بالجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

خاض لاعبو الاهلى تقسيمة قوية بطول الملعب «تراى ماتش» بمشاركة حارسين استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى التى تقام بعد غد، الثلاثاء، باستاد الأهلي فى السلام ببطولة الدورى الممتاز. وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، على الحديث مع اللاعبين وإيقاف المران؛ لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ الجانب الخططى، وركز موسيمانى على تدريبات الكرة خلال المران الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، حيث خاض الفريق أكثر من تقسيمة نفذ خلالها الجهاز الفنى الجزء الخططي؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج .

خاض ثلاثى الأهلى عمرو السولية ومحمود وحيد جونيور أجايى تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى، ويستعد السولية للعودة للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من كورونا، فيما اشتكى أجايى من إصابة فى الوتر الوحشي، ويواصل وحيد التأهيل بسبب شكوى من آلام فى الركبة. على الصعيد ذاته، عقد بيستو موسيمانى المدير الفنى للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها حول بعض الجوانب الفنية والخططية التى يرغب فى تنفيذها بشكل عملى فى المران، كما ركز المدير الفنى على الجانب المعنوى، وطالب اللاعبين بالاستمرار فى تحقيق الانتصارات فى بطولة الدورى، وكان الأهلى قد حقق الفوز على سيراميكا فى الجولة السادسة بثنائية نظيفة، وخاض الأهلى مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.