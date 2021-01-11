شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى استعداداته لمواجهة الرجاء فى نصف نهائى بطولة كأس محمد السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته، مساء اليوم، استعداداته لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى غدا، فى إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها سرعة التحول من الدفاع للهجوم، إضافة إلى تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها فى ظل انتهاء لقاء الذهاب بانتصار الدراويش بهدف دون رد.

وحرص أبو طالب العيسوى، المدير الفنى، على منح لاعبيه تعليمات مشددة بضرورة التركيز طوال التسعين دقيقة، إضافة إلى عدم التهاون أمام منافس يعد من الأفضل فى المغرب والوطن العربى، فضلا عن ضرورة لعب الكرة السهلة من أجل وضع مزيد من الضغوط على المنافس.

واختتم المران بتقسيمة تم وضع خلالها الرتوش الأخيرة والوقوف على مدى التزام اللاعبين بالخطط الفنية، المقرر تنفيذها فى مواجهة الغد على الملعب الكبير بمدينة مراكش

وحرص المستشار محمد الكلية والمهندس تامر موسى والقنصل المصرى عمر شعيب على حضور المران للشد من أزر اللاعبين.

ولم يشارك نادر رمضان فى تدريب الفريق اليوم بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة حيث فضّل الجهاز الفنى إراحته، بينما أدى عبد الرحمن مجدى تدريبات تأهيلية تحت قيادة الجهاز الطبي.

وأقيم التدريب وسط أجواء باردة وتساقط للأمطار التى لم تتوقف منذ وصول الفريق إلى مراكش، والجميع يلتزم بالإجراءات الإحترازية التى أوصى بها الاتحاد العربي وشهدت البطولة العربية بمسماها القديم والحديث مشاركة العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلى والزمالك والأهلي وإنبي والاتحاد وغزل المحلة طلائع الجيش والترسانه والمصري والمقاولون العرب وحرس الحدود

ويعد الاسماعيلى أكثر الأندية المصرية مشاركة فى هذه البطولة، حيث لعب الدراويش 65 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 18 وخسر 13 لقاء وسجل 102 هدف وتلقت شباكه 56 هدفاً .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.