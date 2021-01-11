شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناجى جدو يعلن اعتزاله: هذا هو الوقت المناسب وجاهز لرحلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كابتن محمد ناجى جدو لاعب منتخب مصر السابق والأهلى والاتحاد السكندرى عن تعليق حذاءه الكروى بعد مسيرة حافلة حقق فيها العديد من البطولات، كما شهدت احترافه في إنجلترا، حيث أعلن ذلك عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: " أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعاً".



محمد ناجى جدو على تويتر

وشهدت مسيرة جدو تميز كبير خاصة خلال الدور الأول من الدوري المصري لعام 2010/2009، حيث لفت هذا التألق أنظار الجهاز الفني للمنتخب المصرى آنذاك، وتم ضمه لتشكيلة المنتخب، وسجل أول أهدافه الدولية في مرمى مالي في المباراة الودية التي أقيمت في الإمارات استعدادًا لبطولة أمم افريقيا عام 2010.

واستطاع اللاعب محمد ناجى جدو آنذاك إثبات نفسه بمشاركته كورقة رابحة في الشوط الثاني في كل مباريات المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2010 فسجل في مرمى نيجيريا وموزمبيق رغم مشاركته لأقل من 15 دقيقة، كما أحرز هدفًا في الشوط الإضافى الأول في مباراة مصر والكاميرون ليساهم في تأهل منتخب مصر للمربع الذهبي. وسجل الهدف الرابع في مرمى الجزائر في مباراة النصف نهائي التي انتهت بأربعة أهداف نظيفة.

كما أنه سجل هدف الفوز في نهائي كأس الأمم الأفريقية على منتخب غانا في المباراة التي أقيمت في أنجولا، وحصل بذلك على لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف متفوقاً علي عمالقة الكرة المحترفين في مختلف الأندية الأوروبية.