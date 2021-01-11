شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي غير واجهته.. أحمد ريان يوافق على الانتقال لنادي سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأحمر، غير موقفه بشأن النادي الذي سينضم له خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرا إلى أن اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى سموحة، قبل أن يغير وجهته ويقرر الانتقال لصفوف سيراميكا.

وتواصل مسئولو نادي سيراميكا مع أحمد ريان لاستعارته حتى نهاية الموسم الجاري، ونجحوا في إقناع اللاعب بالانتقال لصفوفه، رغم سابق اتفاق اللاعب مع سموحة على الانتقال للأهلي.

وسبق أن أكد فرج عامر، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه أنهى اتفاقه مع الأهلى على ضم أحمد ياسر ريان، باعتباره الأقرب للرحيل عن الفريق الأحمر فى الميركاتو الشتوى الحالي، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إدارة الأهلى يقضى بأنه سيحصل على أحد الثنائى أحمد ريان وصلاح محسن، بناءً على رغبة موسيماني الذى سيحدد من يبقى ومن يخرج للإعارة، قبلأن يغير اللاعب موقفه ويفضل الانتقال لسيراميكا.

ويعد أحمد ريان الأقرب للرحيل عن الأهلى فى ظل رغبة موسيمانى فى الإبقاء على صلاح محسن، لنه من الصعب التخل عن الثنائى للإعارة فى الوقت الحالي.

ويرغب أحمد ياسر ريان فى الخروج للإعارة من أجل الحفاظ على حظوظه فى المشاركة بأولمبياد طوكيو فى أغسطس المقبل، فى ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة الأساسية فى الأهلي، لاسيما أنه لم يشارك مع الفريق الأحمر بشكل أساسى سوى فى مباراة وحيدة أمام سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

ويضم الأهلى 5 مهاجمين فى الوقت الراهن، ولا يمانع موسيمانى فى التخلى عن أحد المهاجمين فى الوقت الحالى، بسبب التخمة الموجودة فى هذا المركز، واللاعبين هم والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ريان، بخلاف وجود محمود كهربا وجونيور أجايى الذين يجيدان اللعب فى مركز رأس الحربة الصريح.