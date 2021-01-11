شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يتبرأ من الحسابات المزيفة عبر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الإعلامى سيف زاهر بتحذير متابعيه عبر تويتر من حساب وهمى، ينتحل شخصيته فى صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويعلن عن مسابقات غير صحيحة.

وكتب سيف زاهر عبر تويتر: "رجاء من جمهورى العزيز العلم أنه لا علاقة لى بمثل هذه الحسابات المزيفة، رجاء عدم التعامل مع مثل هذه الحسابات التى تم التعامل معها بشكل قانونى بدءا من اليوم.



سيف زاهر

كشف سيف زاهر، مقدم برنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، مؤخرا عن وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى ناد آخر شهير في الدوري المصري .

وقال زاهر: إن هناك محاولات جادة من رجال أعمال، من أجل عودة لاعب ترك أحد القطبين في الدوري المصري، مقابل انتقاله إلى ناد آخر شهير بمقابل مادي كبير جدا .

وأضاف سيف زاهر، أن اللاعب أبدى موافقته على الرجوع إلى ناديه مرة أخرى، رغم صغر فترة وجوده مع الفريق الآخر، وشدد سيف زاهر على أن هناك تحفظا ورفضا من مجلس إدارة النادى لصعوبة تقبل الجمهور الأمر.

كما أعلن زاهر أن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، انتهى أمره، وأصبحت وجهته الرحيل للاحتراف الخارجى بشكل نهائ، والأمر سينتهى خلال الساعات القادمة.

وأشارإلى أنه يتمنى التوفيق لمصطفي محمد في الاحتراف الأوروبي، وكان يتمني أن يخرج للاحتراف وهو في الملعب، ولكن حصوله على وعد من المجلس السابق بالاحتراف، وتغيُّر الأمر مع المجلس الحالي أربك الحسابات.