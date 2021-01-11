شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقترب من ضم "كاسونجو" مهاجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو الفريق الأول لكرى القدم بنادى سيراميكا، من التعاقد مع الكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، وينتظر حضور اللاعب إلى مصر خلال الأسبوع المقبل لإتمام إجراءات انتقاله للفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة رسميا.

وعرض مسئولو سيراميكا كاسونجو على هيثم شعبان المدير الفني للفريق الذى أبدى موافقته على التعاقد مع اللاعب، خاصة أن الكونغولى يمتلك خبرة كبيرة في الدوري المصري ولعب لنادى الاتحاد السكندرى والزمالك من قبل، وتم التفاوض بشكل مباشر مع وكيله بلال نظير الذى نقل الامر للاعب وجارى الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية .

كاسونجو الذي يمتلك نادى درجة ثالثة في الكونغو، تم الاستغناء عنه مجانا من الزمالك قبل غلق باب القيد الصيفي بساعات، ليصبح اللاعب الوحيد الذي استغني عنه الزمالك بلا مقابل خلال الفترة الماضية، ولم ينضم لأي ناد.

وكان الكونغولى كابونجو كاسونجو قد تنازل عن عن 8 مليون جنيه فى التسوية الخاصة به التى عقدها مع القلعة البيضاء، حيث وقع كاسونجو فى جلسة سابقة مع المستشار محمد عطية عضو لجنة النادى السابق، على أحقيته فى الحصول على 800 ألف جنيه، على أن يحصل عليهم على قسطين متساويين حيث يمتلك اللاعب شيك يستحق الدفع فى الوقت الحالى قدره 400 ألف جنيه، وشيك آخر بنفس القيمة يستحق صرفه يوم 15 من شهر يناير المقبل.