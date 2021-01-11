رسميا.. علاء عبد العال مديرا فنيا لأسوان ومجدى سعد مدربا عاما

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل الاجتماع المشترك لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان ولجنة الكرة، وقرر مجلس إدارة أسوان، تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق خلفا لسامى الشيشينى، وإعادة تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة الذى جاء كالتالى:

- المشرف على الكرة مصطفى أمين

- المدير الفنى علاء عبد العال

- المدرب العام مجدى سعد

- المدرب أحمد بيبو

- المدرب أحمد مارادونا

- مدرب حراس أحمد كمال

- مخطط دكتور تامر شريف

- طبيب الفريق دكتورمحمد عبد الغفار

- مدير إدارى مصطفى شرقاوى

- إدارى محمود سمكة

- إدارى فاروق زياد

- أخصائى تأهيل وليد عبد الظاهر

- مدلك حلمى عبد الموجود

- مدلك محمد رجب

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان وبعد مشاورات مع لجنة الكرة، توجيه الشكر لسامى الشيشينى المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون مكتفيا بالفترة الماضية.

وكان أسوان قد تلقى 4 هزائم متتالية، أمام المصري ثم الجونة والإسماعيلى وأخيراً مصر المقاصة، وذلك رغم البداية المميزة لأبناء الجنوب والفوز فى أول جولتين على حساب إنبى وطلائع الجيش.

ويمتلك أسوان 6 نقاط فى رصيده وضعته فى المركز الـ 14 بجدول المسابقة، وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرين، كثالث أضعف خط دفاع فى الدورى بعد طلائع الجيش والانتاج الحربى.

من جانبه، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن تلقى النادى إخطاراً من اتحاد الكرة بتغيير ملعب مباراة أسوان والمحلة لتقام على ملعب الأخير، بعدما كان مقررا إقامتها على ملعب السكة الحديد الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف أمين أن مباراة الدور الثانى سيتم نقلها لتقام فى القاهرة بعدما كانت ستقام فى المحلة.