شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة نادي أسوان تقيل الشيشيني لسوء نتائج الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد مشاورات مع لجنة الكرة توجيه الشكر للكابتن سامي الشيشيني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، مكتفيًا بالفترة الماضية، وذلك بعد توالي هزائم وسوء نتائج الفريق خلال مبارياته الأخيرة.

وقال مجلس الإدارة، في بيان، الأحد، إنه يواصل اتصالاته لإختيار المدير الفنى الجديد وتشكيل الجهاز الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة بدايةً من الجولة السابعة بالدوري الممتاز.