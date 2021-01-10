شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: «طنطا بيخسر زي برشلونة.. أية المشكلة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، المدير الفني لطنطا، أنه لا يوجد سبب لغضب جماهير طنطا لهزيمة فريقهم في دوري القسم الثاتي وقال في مداخله هاتفبة ببرنامج مساء dmc الذي تقدمه إيمان الحصري إن غضب الجماهير مبالغ فيه خصوصًا وأن نادي برشلونة الإسباني يخسر مثل طنطا.

وعن دخوله في مشادة مع جماهير طنطا قال إن الجماهير سبته وسبت اسرته عقب المباراة وهم لا يدرون جيدًا ان سبب الهزائم ياتي لأسباب غير متعلقه بالكرة وذلك لغياب التوفيق عن اللاعبين.