شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة أسوان يستقر على خليفة سامي الشيشيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة النادي اللواء أحمد سليمان على خليفة سامي الشيشيني، الذي تم إقالته من القيادة الفنية للفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس الإدارة يفاضل بين اسمين لخلافة «الشيشيني» هما علاء عبدالعال أو عادل عبدالرحمن، قبل أن يتم الاستقرار على علاء عبدالعال، كما علمت «المصري اليوم».

وكان أسوان قد قرر توجيه الشكر لسامي الشيشيني بسبب سوء النتائج.