شكرا لقرائتكم خبر عن «كراسي قاعدة على كراسي» جدل بسبب رسالة غامضة من زيزو .. «صورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت رسالة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، جدلا واسعا بين الجماهير البيضاء. ونشر اللاعب رسالة على حسابه الخاص "إنستجرام"، جاءت كالآتي، «كراسي قاعدة على كراسي»، في رسالة غامضة أثارت تساؤلات كبيرة خلال الدقائق الماضية.

كان أنباء قوية ترددت خلال الأيام القليلة الماضية أن زيزو، دخل في خلاف حاد مع باتشيكو، بسبب رفض المدرب البرتغالي، احتراف الأول، للدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، الأمر الذي جعل رسالة زيزرو على حسابه الخاص تثير تساؤل الجماهير البيضاء.

رسالة زيزو الغامضة تثير الجدل