شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يوجه الشكر لسامي الشيشيني وجهازه المعاون ويفاضل بين اسمين لخلافته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نادي أسوان الشكر لسامي الشيشيني، المدير الفني، وجهازه المعاون، خلال جلسة ودية جمعتهم برئيس النادي اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة، فيما حدد النادي اسمين للاختيار بينهما لخلافته.

وعلمت «المصري اليوم» أن مجلس إدارة نادي أسوان يفاضل حاليًا بين الثنائي علاء عبدالعال أو عادل عبدالرحمن لخلافة «الشيشيني» على مقعد المدير الفني.

وجاء رحيل سامي الشيشيني عن القيادة الفنية لنادي أسوان بسبب سوء النتائج وعدم الانسجام مع الفريق.