نادي صقر تعز بطلاً للجمهورية في بطولة كرة اليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

توج نادي صقر تعز ببطولة أعياد الثورة لكرة اليد، التي نظمها الاتحاد العام لكرة اليد لأندية المحافظات في الصالة الرياضية بمحافظة لحج، بمشاركة تسعة أندية من عدن ولحج وحضرموت الساحل والوادي وتعز وأبين .

وتمكن صقر تعز من الفوز بجميع مبارياته في البطولة متغلبا على أندية شعلة عدن وشباب القطن وشرارة لحج وحسان أبين، فيما انسحب من مواجهته تضامن المكلا.

وكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد صالح ، نادي الصقر بكأس البطولة برصيد 10نقاط، فيما جاء نادي شباب القطن بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وحل الشعلة عدن بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط.

توج نادي صقر تعز ببطولة أعياد الثورة لكرة اليد، التي نظمها الاتحاد العام لكرة اليد لأندية المحافظات في الصالة الرياضية بمحافظة لحج، بمشاركة تسعة أندية من عدن ولحج وحضرموت الساحل والوادي وتعز وأبين .

وتمكن صقر تعز من الفوز بجميع مبارياته في البطولة متغلبا على أندية شعلة عدن وشباب القطن وشرارة لحج وحسان أبين، فيما انسحب من مواجهته تضامن المكلا.

وكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد صالح ، نادي الصقر بكأس البطولة برصيد 10نقاط، فيما جاء نادي شباب القطن بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وحل الشعلة عدن بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط.