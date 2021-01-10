شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينسق مع «مكافحة المنشطات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، دعم ومساندة الاتحاد لكل خطط لجنة الوطنية لمكافحة المنشطات من خلال إبراز الدور الإرشادي والتثقيفي للجنة، مشيداً بتعاونها وجهودها طوال الموسم الرياضي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، بحضور يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وحميد الطاير، وهشام الزرعوني، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي.

وجرى خلال اللقاء شرح آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، ومهامها، وبحث تعيين سفراء لمكافحة المنشطات سيتم اختيارهم من الرياضيين المواطنين بغرض إيصال المعلومات إلى اللاعبين الصغار الذين يتخذونهم قدوة.