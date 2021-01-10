شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدعو «الأزوري» لاحتفالية المئوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

فتحت اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطوط اتصال مع بعض شركات التسويق من أجل الترتيب لمباراة عالمية تزامناً مع احتفالية مئوية اتحاد الكرة، على أن يكون اللقاء في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ويضع اتحاد الكرة المصري منتخب إيطاليا على رأس المنتخبات التي ترغب اللجنة الثلاثية في مواجهتها ودياً، وتدور حالياً اتصالات مع بعض شركات التسويق من أجل التعرف إلى موقف منتخب «الأزوري» من المشاركة في هذا الحدث الكبير.