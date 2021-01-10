شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الإمارات للصيد بالصقور ينطلق من قلب «بطولة فزاع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت، الأحد، أولى جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين و مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي تقام في موقع بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، وتقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وشهدت الجولة الافتتاحية لدوري الإمارات للصقور، التي تقام بنظام تنافس كل فريق مع الآخر بأربعة صقور تقطع مسافة الشوط، تعادل فريقي الغربي وحبشان 2-2، وتعادل فريقا دبي والطف بنفس النتيجة 2-2، وتفوق الصيرمي حامل اللقب على نوماس 3-1، تعادل النخبة والإمارات 2-2، وفاز فريق ند الشبا على صقور العين بنتيجة 3-1.

على صعيد آخر، شهد اليوم الثامن من البطولة إقامة أشواط فئة «القرموشة» للعامة والملاك، وفي أشواط العامة، تساوى بالمركز الأول في شوط قرموشة فرخ الرمز، كل من: حسين ناصر لوتاه شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «إتش إل 4» و«إس إس فالكون» بالطير «هفه» بعدما حقق كلا الطيران نفس التوقيت بزمن 18.421 ثانية، وجاء ثانياً عبدالله خلفان القبيسي بالطير «الظفرة» بـ18.461 ثانية، وثالثاً سعيد هلال المنصوري بالطير «قطنه» بـ18.874 ثانية.

وكسب هزاع محمد المحمود شوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «طرواده» بزمن 18.245 ثانية، وثانياً حسين ناصر لوتاه بالطير «تجنيد» بزمن 18.246 ثانية، وثالثاً غدير سهيل الكتبي بالطير «عجايب» بـ 18.620 ثانية.

وكسب فريق الفرسان شوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «أف آر 126» بزمن 19.139 ثانية، يليه فريق دبي بالطير «حتا» بزمن 19.273 ثانية، وثالثاً محمد فاروق عبد الكريم بالطير «جي 8» بـ19.418 ثانية.

وفاز حميد راشد المنصوري بشوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «87» بزمن 19.333 ثانية، يليه خلفان شافي المنصوري بالطير «جي آر 16» بـ19.760 ثانية، وثالثاً سعيد هلال المنصوري بالطير «جي 4» بـ19.810 ثانية.

وفي أشواط الملاك، كسب حميد محمد الطاير شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «جي 73» بزمن 19.676 ثانية، وجاء ثانياً راشد سعيد المنصوري بالطير «قزوين» بـ19.739 ثانية، وثالثاً محمد راشد المنصوري بالطير «بداية» بـ19.940 ثانية.

وحقق أحمد محمد السبوسي المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 6» بزمن 18.662 ثانية، وثانياً عبيد بن شنه الكتبي بالطير «كحال» بزمن 18.718 ثانية، وثالثاً غانم علي الظاهري بالطير «لوكيربي» بـ19.140 ثانية.

وفاز طاريق عبيد الزريف بشوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «دانه» بزمن 20.681 ثانية، يليه خميس إسماعيل المنصوري بالطير «خومه» بـ21.327 ثانية، وثالثاً راشد عبدالله المري بالطير «غزلان» بـ21.426 ثانية.

وحقق ثاني عبدالله جمعة الفلاسي المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «جيه 2» بزمن 20.033 ثانية، يليه بطي أحمد بن مجرن بالطير «جي 819» بـ20.100 ثانية، وثالثاً سيف خلفان المنصوري بالطير «مرضيه» بـ20.320 ثانية.

وكسب محمد خلفان المنصوري شوط قرموشة فرخ النقدي، بالطير «جي 12» بزمن 21.352 ثانية، يليه مبارك مطر الخيلي الذي نال المركزين الثاني والثالث بالطير «شراره» بـ21.397 ثانية والطير «برقه» بـ21.406 ثانية.

الفرق ظاهرة بارزة توحد جهود الصقارين

فرضت ظاهرة «الفرق» نفسها على منافسات هذه النسخة من البطولة وتحديداً في أشواط «العامة»، بمشاركة متزايدة من فرق مثل: دبي، الفرسان، جبل علي.

وأكد بطي بن الشيخ مجرن الذي يقود فريق دبي، أن هذه المشاركة الأولى للفريق هذا العام، وقال: «حققنا نتائج مميزة في أول مشاركة لنا كفريق، وهذا إنما جاء بالعمل والتحضير والتطلع للظهور بالمستوى المطلوب في منافسات قوية».

وتابع: «يضم الفريق الصقار محمد عبدالله الكندي أيضاً؛ حيث شكلنا معاً نواة هذا الفريق من أجل طموحات أكبر، ونرى فيه خطوة جيدة للغاية من أجل توحيد الجهود والإمكانيات معاً، في ظل المستويات القوية والمنافسة التي تشهدها هذه البطولة بنسق مرتفع سنوياً».

وقال حمد بنواس الكتبي: «إن فريق «الفرسان» يشارك منذ سنوات عدة في هذه البطولات ونجح في تطوير أدائه والمنافسة على مراكز متقدمة وتحقيق انتصارات»، وأضاف: «يضم الفريق 4 شباب مواطنين، ونعمل معاً من أجل كسب الوقت والجهد وتسخير إمكانياتنا لهدف واحد بطموح مشترك».

وتابع: «شاركنا بأكبر عدد ممكن من الطيور التي تم تجهيزها لهذا الموسم، ونجحنا في عكس التحضيرات التي قمنا بها لهذا الموسم ووفقنا بنيل مراكز جيدة للغاية».

أما خالد عبيد المنصوري، من فريق جبل علي، فقد أكد أن ظاهرة الفرق إيجابية ومن شأنها أن تحفز الشباب على الانضمام معاً، والسعي لتقديم الأفضل من خلال خبرات مشتركة وهو ما حفزهم على المشاركة بفريق واحد.

الجولة الثانية من دوري الإمارات

تقام الاثنين الجولة الثانية ضمن منافسات النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين و مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 10 فرق.

وتقام في الجولة الثانية 5 مواجهات، تجمع بين كل من: نوماس والنخبة، الطف والصيرمي، ند الشبا والإمارات، صقور العين والغربي، حبشان ودبي.

العداد الإلكتروني يرفع شعار الـ100

تتميز الخيمة الذكية التي تحتضن منافسات البطولة في منطقة الروية بدبي، بوجود عداد إلكتروني يقوم بإحصاء أعداد المتواجدين داخل الخيمة، وهو العداد الذي يبرز الرقم لحظة بلحظة مع التأكيد على وضع 100 شخص داخل الخيمة كحد أقصى في نفس التوقيت، وذلك مع احتساب المساحة الواسعة لها والسعي للتأكيد على التباعد الاجتماعي وضمان صحة وسلامة الجميع.