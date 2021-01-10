شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 10/ 1/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأحد، الموافق 10/ 1/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، وفى مقدمتها إصابة على معلول فى مران الأهلي.. وفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة الإنتاج، وضحكة مصطفى محمد وساسى تخطف الأنظار فى تدريب الزمالك، وحسام حسن يخرج من حسابات الزمالك بسبب 30 مليون جنيه.

إصابة على معلول فى مران الأهلي.. وفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة الإنتاج

تعرض على معلول، ظهير أيسر الأهلى للإصابة فى مران الفريق الذى أقيم اليوم بعد تدخله فى كرة مشتركة مع زميله أحمد رمضان بيكهام، قبل أن يغادر الدولي التونسي الملعب لتلقى العلاج اللازم. خطفت ضحكة مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأنظار خلال مشاركته فى تدريب الفريق الجماعى، الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فرجانى ساسي ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المصرى

انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا باستاد عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي فى اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل 12 يناير باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

الاهلي يعلن سلبية مسحة مروان محسن وتعافيه من كورونا

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن المسحة الطبية التى أجراها مروان محسن مهاجم الفريق جاءت سلبية، وأوضح طبيب الأهلى أن هناك إجراءً احترازيًا سيتم اتباعه مع مروان محسن، من خلال إجراء مسحة جديدة له غدًا؛ للمزيد من الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وفقا للإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها فى ظل التعايش مع فيروس كورونا.

وزارة الرياضة توقع بروتوكول مع شركة توصيل طعام بمبادرة دراجتك صحتك.. فيديو

وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع إحدى شركات توصيل الطعام، فى إطار مبادرة دراجتك صحتك، ووقع البروتوكول أحمد الشيخ ممثلا عن وزارة الرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وأشرف صالح المدير التنفيذى للوزارة .

الزمالك يغلق ملف عودة سيسيه فى يناير نهائياً

أغلق مسئولو نادى الزمالك ملف عودة الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما ظهرت أصوات تطالب بضرورة عودته فى ظل تألقه الملفت مع زعيم الثغر.

موسيماني يطلب من الأهلي الرحيل عن الزمالك للإقامة بمنتجع الأثرياء

طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الرحيل عن مقر إقامته الحالية بأحد فنادق حى الزمالك الذى يبعد عن مقر الأهلى فى الجزيرة بمسافة قصيرة للإقامة بأحد المنتجعات الراقية فى مدينة 6 أكتوبر، ويرغب المدير الفنى للأهلى فى الإقامة بهذا المنتجع بحثاً عن الهدوء والاستقلالية مع أسرته التى تُقيم معه حالياً بالقاهرة.

أمين عمر والبنا وأبو الرجال يشاركون فى أمم أفريقيا للمحليين

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف 3 حكام مصريين للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، وتلقى اتحاد الكرة إخطارا من الكاف باختيار الثلاثى أمين عمر حكما للساحة ومحمود البنا حكما للفيديو ومحمود أبو الرجال حكما مساعدا.

اتحاد الكرة يرسل للجهات الأمنية جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع الـ14

أرسلت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة جدول مباريات الدورى العام حتى الأسبوع الـ14 إلى الجهات الأمنية، تمهيداً للإعلان عنه حال وصول الموافقة النهائية عليه، وكان اتحاد الكرة أعلن فى وقت سابق جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع السابع فقط.

تعرف على موعد انتهاء الدورى بعد قرار إيقافه شهرا بسبب الأولمبياد