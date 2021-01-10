شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: "موسيمانى مدرب ضعيف بس المشكلة الأهلى مبيتغلبش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رضا عبد العال، المدير الفني لنادى طنطا، على مناوشات بينه وبين جماهير فريقه قائلا، "طنطا بتخسر برشلونة بتخسر والأهلى بيخسر، خسارة عادى ولكن عاملين ماتش كويس، والجماهير بتلقح بكلام".

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، "بعد إحراز منتخب السويس هدفا ثانيا كنت أهاجم، فسمعت شخصا يتلفظ ويشتم بالأم، ولكن جماهير طنطا مشتمتش".

وعن تقييمه للمدير الفنى للأهلى بيتسو موسيمانى قال رضا علد العال، "مدرب قليل فنياً مبيعرفش يعمل تغييرات ومبيعش يقرأ المباراة، والمشكلة أن النادى الأهلى مبيتغلبش، بس دا جاى يدربنا واحنا بنتعلم من المدرب الأجنبى".

وأضاف عبد العال، أن جماهير النادى الأهلى تتمنى عودة رمضان صبحى للنادى، الأهلى بياخد أى بطولة من غير أى حد، ورمضان صبحى حرق قلوب جماهير الأهلى وعبد الله السعيد مش ابن النادى، والخطيب لما اعتزل الأهلى مقفلش".

وتابع عبد العال، "الدورى محسوم هذا العام، وطالما لا يوجد تكافؤ فرص إذن لا يوجد منافسة، والأهلى بطل الدورى، اعطوا الدورى للنادى الأهلى وخلوا الغلابة يلعبوا مع بعض.. أما مصطفى محمد فلازم يحترف ولا يعطى للزمالك أكتر من كده".