شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: باتشيكو وافق على رحيل مصطفى محمد.. والبديل عربى أو أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك لم يفاوض حسام حسن مهاجم سموحة، موضحا أن الفريق الأبيض لن يتعاقد مع مهاجم مصرى حال رحيل مصطفى محمد للاحتراف وأن البديل سيكون عربيا أو أفريقيا.

وقال الغندور، خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، إن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض وافق على رحيل مصطفى محمد بصورة رسمية من أجل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي دون رحيل أى لاعب آخر من الفريق.

وأكد الإعلامى خالد الغندور أن بديل مصطفى محمد سيكون لاعبا أجنبيا أوعربيا أو أفريقيا لقيادة الخط الأمامي، وفى حال التعاقد مع لاعب مصري سيكون بمقابل لن يزيد عن 15 مليون جنيه.

وتشغل قضية رغبة مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الشارع الرياضى بشكل عام، واهتمام الزملكاوية بشكل خاص، لاسيما أن اللاعب يعد من أبرز المهاجمين في مصر بالوقت الحالي، وأحد أهم الركائز الأساسية للفريق الأبيض، ورحيله سيكون بمثابة صدمة للجماهير التي لا تعترف بلغة الاستثمار أو ملايين الدولارات، بل تهتم في المقام الأول بمصلحة فريقها، وأن يستمر دومًا في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات والألقاب.