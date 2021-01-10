شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 10/ 1/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الأحد، الموافق 10/ 1/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها حسام حسن يخرج من حسابات الزمالك بسبب 30 مليون جنيه، وفرجانى ساسي ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المصرى.

الزمالك يُغلق باب الراحلين بعد احتراف مصطفى محمد

استقر مسئولو نادى الزمالك على غلق باب الرحيل أمام أى لاعب من لاعبى الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، وذلك بعدما أصبح مصطفى محمد مهاجم الزمالك على بعد خطوات من الرحيل وخوض تجربة الاحتراف فى صفوف سانت أتيان الفرنسى، الذى مازال متمسكًا بضم اللاعب خلال انتقالات الشتاء.

خطفت ضحكة مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأنظار خلال مشاركته فى تدريب الفريق الجماعى، الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فرجانى ساسي ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المصرى

انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا باستاد عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي فى اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل 12 يناير باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

الزمالك يغلق ملف عودة سيسيه فى يناير نهائياً

أغلق مسئولو نادى الزمالك ملف عودة الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما ظهرت أصوات تطالب بضرورة عودته فى ظل تألقه الملفت مع زعيم الثغر.