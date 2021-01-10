وصول وفد إعلامى لتغطية كأس العالم لكرة اليد على متن طائرة خاصة

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه تم استقبال أمين صندوق الاتحاد الدولي لكرة اليد والوفد المرافق له من الإعلاميين وعددهم الإجمالي 26 شخصا، داخل صالة 4 المخصصة للطيران الخاص واستقبال ضيوف مصر المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد، من قبل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة الميناء، وتم تسهيل خروجهم وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة وإجراءات الحجر الصحى أيضا بالمطار.

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل الوفد الإعلامي، و قام فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة لكافة القادمين على متن الطائرة الخاصة، وذلك للتاكد من خلوهم من اي عدوي، وفور انتهاء إجراءاتهم تتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروجهم.