شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن ناشئ الزمالك الوفى لروح والدته.. يحلم بالسير على خطى طارق حامد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد محسن عبد المجيد، لاعب براعم الزمالك مواليد 2011، لفت الأنظار بعدما رفع قميص فريقه ليظهر صورة والدته المتوفاة، كلما سجل لفريقه، وهو العهد الذى قطعه على نفسه بعدما حقق جزءا من أمنيتها بارتداء الفانلة البيضاء، ونيل شرف تمثيل الزمالك الذى تعشقه العائلة.

محمد محسن قال لموقع الزمالك الرسمى، "حققت جزءا من حلم والدتى الراحلة باللعب لنادي الزمالك، أحلم بمواصلة مشوارى مع الفريق حتى أسعدها، أرفع قميص الزمالك كى تظهر صورتها المطبوعة كلما نجحت حبا فيها، ولاشتياقى الشديد إليها، أريد أن أسجل كثيرا، حتى أرفع القميص مجددا، أشعر أن ذلك يسعدها".



محمد محسن

وحقق محمد حلم والدته الراحلة باللعب للزمالك، بعدما انضم للنادي في العام الماضي، حيث بدأ مع إيهاب رفاعي وإسلام عادل المأمور، وهذا العام مع الجهاز الفني لفريق 2011 بقيادة عمرو عبدالمجيد ومحمود ياسين،وهو يلعب في وسط الملعب ويجيد اللعب بكلتا قدميه، بحسب ما قال والده محسن عبدالمجيد.

وأضاف، "دخلنا النادي يوم 13 نوفمبر 2019 وتوفيت والدته بعدها بيومين فقط، وكان لدى الراحلة يقين بأنه سيقبل في اختبارات الزمالك، وهو ما حدث وتحقق حلمها، وتعلقه الشديد بوالدته المتوفاة جعله بقرر ارتداء القميص المطبوع عليه صورتها في كل المباريات".



محمد محسن مع مدحت عبد الهادى

وحاول الأب إبعاد نجله عن الأجواء الحزينة بعد حالة الوفاة، واتخذ من تحقيقه حلمها باللعب للزمالك دافعا لذلك، وهو ما أظهره بالقول: "حاولت قدر الإمكان إبعاده عن الأجواء بعد الوفاة، ولكنه كان متأثرا بغياب والدته، وبعد فترة تحدثت معه حول تحقيق حلمها بأن يكون لاعبا كبيرا في الزمالك، ووعدني بتحقيق حلم والدته،حاول البعض تحذيري من فكرة ارتداء الطفل لقميص مطبوعة عليه صورة والدته المتوفاة خوفا على حالته النفسية لكن كان لديه إصرار، واتفقت معه أن تكون صورة والدته أكبر حافز له لتسجيل الأهداف".

محمد محسن 2 بداية محمد محسن، كانت في برنامج مواهب مصر والذي تم تكريمه من خلاله من قبل الوزير، ولعب فترة قصيرة في مركز منيل شيحة بمركز أبو النمرس، ثم خضع لاختبارات في الزمالك والمقاولون وتم اختيار القلعة البيضاء نظرا لانتمائه والعائلة لنادي الزمالك . وأثبت الطفل الصغير نبوغا واضحا، فتم تكريمه في نهاية العام من قبل علي خليل رئيس المدرسة الأساسية للبراعم، كأفضل مواهب المدرسة، كما تم تكريمه سابقا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال مسابقة مهارتك من بيتك في بداياته.

ويرى الطفل الوفي لأمه الذي يدرس في الصف الرابع الإبتدائي ولديه حرص تام على الإلتزام دراسيا وكرويا، وهو أخ لأربع بنات، في نجم وسط الزمالك الدولى طارق حامد قدوته، وهو ما عبر عنه بقوله: "أحلم بالسير على خطى طارق حامد، أحبه كثيرا، وأتمنى لو سنحت لى الفرصة لالتقاط صورة معه".