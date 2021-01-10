أسوان يوجه الشكر لسامى الشيشينى

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان وبعد مشاورات مع لجنة الكرة، توجيه الشكر لسامى الشيشينى المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون مكتفيا بالفترة الماضية، ويواصل مجلس الإدارة اتصالاته لاختيار المدير الفنى الجديد وتشكيل الجهاز الذى سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة بداية من الجولة السابعة بالدورى الممتاز.

وكان أسوان قد تلقى 4 هزائم متتالية، أمام المصري ثم الجونة والإسماعيلى وأخيراً مصر المقاصة، وذلك رغم البداية المميزة لأبناء الجنوب والفوز فى أول جولتين على حساب إنبى وطلائع الجيش.

ويمتلك أسوان 6 نقاط فى رصيده وضعته فى المركز الـ 14 بجدول المسابقة، وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرين، كثالث أضعف خط دفاع فى الدورى بعد طلائع الجيش والانتاج الحربى.

من جانبه، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن تلقى النادى إخطاراً من اتحاد الكرة بتغيير ملعب مباراة أسوان والمحلة لتقام على ملعب الأخير، بعدما كان مقررا إقامتها على ملعب السكة الحديد الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف أمين أن مباراة الدور الثانى سيتم نقلها لتقام فى القاهرة بعدما كانت ستقام فى المحلة.