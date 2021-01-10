شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تعتمد تشكيل اللجان الفرعية للحكام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل اللجان الفرعية للحكام الذي تقدمت به لجنة الحكام الرئيسية، وجاء على النحو التالي:
القاهرة: توفيق السيد رئيسا، عز الدين شاهين سكرتيرا، وأحمد أبو رحاب وجيمس حنا عضوين.
الجيزة: ممدوح ضرار رئيسا ومحمد عبد المعطي سكرتيرا وخالد حافظ عضوا.
الإسكندرية: محمد فتحي رئيسا ورمضان عثمان سكرتيرا وسيد علي ورأفت الضو عضوين.
الغربية: هشام صديق رئيسا ووليد عبد العزيز سكرتيرا ومحمد عبد الصمد عضوا.
كفر الشيخ: أحمد الرشيدي رئيسا ومحمود المرشدي سكرتيرا ومحمد عبد البر عضوا.
الدقهلية: سامي الطحان رئيسا وآدم علي حسن سكرتيرا وطارق أبو العينين عضوا.
دمياط: علي طاهر رئيسا وعادل أبو الفتوح سكرتيرا وأسامة الحسيني عضوا.
المنوفية: محمد عباس رئيسا وسيد رمضان سكرتيرا وعبد الرازق سعيد عضوا.
البحيرة: أحمد الجرواني رئيسا وعبد الناصر البصراتي سكرتيرا وهاني حميد عضوا.
الإسماعيلية: محمد مصطفى رئيسا ومحمد عبد الهادي سكرتيرا ومصطفى الحلوس عضوا.
بورسعيد: محمد كمال هلال رئيسا وعلاء فارس سكرتيرا وخالد ثابت عضوا.
السويس: أيمن عبد الرحمن رئيسا وياسر عطا سكرتيرا وأحمد عبد الحارس عضوا.
الفيوم: صبري صادق رئيسا ومكرم شفيق سكرتيرا ورمضان عوض الله عضوا.
بني سويف: محمد سعد علي رئيسا وياسر سيد سكرتيرا وحمدي طه عضوا.
المنيا: محمد عبد الكافي رئيسا وأشرف أبو النور سكرتيرا وممدوح فهمي عضوا.
أسيوط: ثروت فايق رئيسا وأسامة فؤاد سكرتيرا وخالد عبد الكريم عضوا.
سوهاج: أسامة العارف رئيسا وعياد ابراهيم سكرتيرا وخالد عبد النعيم عضوا.
قنا: يحي حافظ رئيسا ومحمد فخري سكرتيرا وعاطف قاسم عضوا.
أسوان: ثروت عكاشة رئيسا وفتح الله سيد أبا زيد سكرتيرا ومحمد علي عضوا.
شمال سيناء: حسين سويلم رئيسا وخالد نصار سكرتيرا ومحمد محمود عبد الله العريس عضوا.
الوادي الجديد: محمد هنادي رئيسا ومحمد محمود عبد العزيز سكرتيرا وعمرو البري عضوا.
مرسى مطروح: عصام محمود سالم رئيسا وحمادة مصطفى سكرتيرا وعادل الزعيري عضوا.
الأقصر: رفاعي محمد عبد الله رئيسا وعاطف ياسين سكرتيرا وبهاء الضو عضوا.
القليوبية: محمود عبد المنعم رئيسا وأسامة عبد العاطي سكرتيرا وأحمد حلمي عضوا.
الشرقية: جمال موسى رئيسا ومحمد قلانة سكرتيرا ونادر زكي عضوا.