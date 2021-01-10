شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: المقياس الأساسى لمونديال اليد "صحة اللاعبين" ولم نطرح تذاكر للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إن المقياس الأساسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، هي الحفاظ على صحة اللاعبين، متابعا: "نعتذر للجماهير اعتذار شديد وواضح، ولكن الموضوع أقوى مننا جدا، وكنت أتمنى أن يكون الحضور الجماهيرى أكثر من 100%".

أضاف نصر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن مصر تخوض تجربة جديدة في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد دون حضور جماهيرى، وفى وقت انتشار فيروس كورونا، ولكن بنجاح هذه البطولة على أرض مصر، ستصبح مقياس لكل الدول التى تنوى إقامة بطولات على أراضيها بالتزامن مع انتشار الوباء.

وبشأن قرار إلغاء الحضور الجماهيرى للبطولة، قال: "لم يتم طرح تذاكر المباريات حتى الآن على الموقع الإلكترونى، مردفا: "كل ما كان يتعلق بالحضور الجماهيرى سيتم إلغاءه بعد قرار إلغاء حضور الجماهير من قبل الحكومة اليوم، حتى في المباراة الافتتاحية أو النهائية".

وعن الإجراءات المتبعة للحفاظ على صحة المشاركين في البطولة، أوضح قائلا: "كل 48 ساعة سيجرى اختبار كورونا للاعبين، ولن يخرج أحد من الفنادق أو الأماكن المستضيفة للاعبين على الإطلاق أو يدخل لهم أحدا.. وخصصنا 4 فنادق للفرق المشاركة يتواجد معهم كل العاملين لخدمتهم على مدار اليوم.. وليس هناك نزلاء بالفنادق سوى اللاعبين".

وتابع: "خصصنا طبيب مصرى لكل فريق مخصص لكورونا، وكل فندق به 8 غرف عزل بجانب أجهزة أشعة وتحاليل وصيدلية، وبالنسبة للتغطية الإعلامية سيتواجد في الفنادق صحفيين أجانب ومصريين ولن يخرجوا من الفنادق حتى انتهاء البطولة،لمنع الإصابة بفيروس كورونا، وسيحيى حفل الافتتاح الفنان تامر حسنى، وفرقة كندية وبعض المغنيين الأجانب".