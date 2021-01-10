شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف تفاصيل العرض الفرنسى لضم كريم العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى، نائب رئيس نادى المصرى، تفاصيل العرض الفرنسى لاحتراف كريم العراقى ظهير أيمن الفريق البورسعيدي، مؤكدا أن اللاعب تلقى عرضا من أحد الأندية الفنرسية للانتقال إلى صفوفه بعد المستوى المتميز الذى قدمه اللاعب مع فريقه ومنتخب بلاده الأولمبي، رافضا الإفصاح عن اسم النادى الذى يرغب فى ضم العراقي.

وقال الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ناديه وصله عرض من أحد الأندية الفرنسية ولكن انتقال اللاعب سيكون فى الانتقالات الصيفية الحالية، وليس الانتقالات الشتوية الجارية، مشيراً إلى أن العراقى لن يرحل عن المصرى للاحتراف قبل المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو فى أغسطس المقبل.

ودخل كريم العراقى اهتمامات مسئولى الأهلى من أجل التعاقد معه لتدعيم الجبهة اليمنى للمارد الأحمر، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى إيجاد بديل لمحمد هانى الظهير الأساسي، وهو ما ظهر فى غياب محمد هانى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف محمد الخولي، أن النادى المصرى يقدم مستويات مميزة للغاية مع على ماهر إلا أن إدارة النادى غير راضية عن تلك النتائج بسبب التعادلات.

وتابع محمد الخولى فى تصريحات سابقة، "كنا أقرب إلى الفوز فى جميع المباريات، خاصة فى اللقاء الأخير أمام الاتحاد السكندرى والمباراة كانت من جانب واحد ولكن كان هناك عدم توفيق للمصري".

وتابع، "نملك فريق يحمل ثقل بسبب مجموعة اللاعبين الجيدين الذى يمتلكه النادى".