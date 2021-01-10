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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الموافق 10/ 1/ 2021 شهد العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها إصابة على معلول فى مران الأهلي.. وفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة الإنتاج، وضحكة مصطفى محمد وساسى تخطف الأنظار فى تدريب الزمالك، وحسام حسن يخرج من حسابات الزمالك بسبب 30 مليون جنيه.

 

إصابة على معلول فى مران الأهلي.. وفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة الإنتاج

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ضحكة مصطفى محمد وساسى تخطف الأنظار فى تدريب الزمالك

 

فرجانى ساسي ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المصرى

 

الاهلي يعلن سلبية مسحة مروان محسن وتعافيه من

 

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الزمالك يغلق ملف عودة سيسيه فى يناير نهائياً

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موسيماني يطلب من الأهلي الرحيل عن الزمالك للإقامة بمنتجع الأثرياء

 

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تعرف على موعد انتهاء الدورى بعد قرار إيقافه شهرا بسبب الأولمبياد

 

حسام حسن يخرج من حسابات الزمالك بسبب 30 مليون جنيه

 

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إصابة محمد حمدى ظهير بيراميدز بجذع فى الرباط والغضروف الداخلى للركبة

 

 

20 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمباراة وادى دجلة

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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