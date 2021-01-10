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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الموافق 10/ 1/ 2021 شهد العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها إصابة على معلول فى مران الأهلي.. وفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة الإنتاج، وضحكة مصطفى محمد وساسى تخطف الأنظار فى تدريب الزمالك، وحسام حسن يخرج من حسابات الزمالك بسبب 30 مليون جنيه.

إصابة على معلول فى مران الأهلي.. وفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة الإنتاج

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