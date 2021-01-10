أسوان يوضح لمصراوي حقيقة عودة أحمد كشري بعد رحيل الشيشيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن عودة أحمد كشري لتدريب الفريق خلفا لسامي الشيشيني يعد أمر صعب.

وقال سليمان في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم الإعلان عن مدير الفني الجديد لخلافة الشيشيني غدا الإثنين.

وأضاف، أنه تقدم بالشكر لسامي الشيشيني وجهازه المعاون منذ قليل، مؤكدًا أن الفريق واجهه سوء توفيق كبير خلال الفترة الماضية والمدير الفني تقبل القرار.

وأوضح، أن ما حدث بين أحمد كشري وإدارة أسوان أثناء ولايته الماضية وبعد رحيله تصعب من تواجده من جديد.

ونجح أسوان في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين في الموسم الجاري من الدوري، قبل أن يتعثر في أربع مباريات متتالية.

الجدير بالذكر أن أسوان يحتل حاليًا المركز 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط فقط.