مصدر لمصراوي: سموحة أتم صفقة أحمد ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أتم نادي سموحة السكندري اتفاقه للحصول على أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي بنجاح، بعدما توصل إلى صيغة تسمح له بالاستفادة من خدمات اللاعب حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر - تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحاته ليلا كورة أن لاعب المنتخب الأولمبي سوف ينتقل على سبيل الإعارة إلى سموحة بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على الأمر.

وعاد أحمد ياسر ريان إلى الأهلي بعدما لعب في صفوف الجونة على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، لكنه لم يتمكن من المشارك بشكل أساسي في صفوف الفريق.

وشارك ريان مع الأهلي كبديل لمدة 26 دقيقة في الدوري، بالإضافة إلى اللعب في مباراتي سونديب بالدوري التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.